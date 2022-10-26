- 1/2
- 2/2
وفى إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالأجيال الجديدة، فإن القوات المسلحة لا تدخر جهداً لتقديم الدعم والخبرات لأبنائها الطلاب لتعظيم الاستفادة وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.
بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تخليداً لذكراهم العطرة، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.
وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، أن الصورة الإيجابية والمشرفة لنُخبة طلاب الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجى الذى أصبح سمة العصر، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس من أجل بناء مستقبل أبنائهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة خريجى الجامعات المصرية أقرانهم من الكليات العسكرية لغزل نسيج واحد للدولة المصرية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز جهود الدولة فى استشراف المستقبل وبناء الوطن والتطلع إلى الريادة العالمية.
وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل الخريجين من الجامعات المصرية والتقاط الصور التذكارية لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.