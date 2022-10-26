جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة وافقت على حزمة حماية اجتماعية والتى كلف بها الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى.



جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة وافقت على حزمة حماية اجتماعية والتى كلف بها الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى. وأضاف خلال مؤتمر اقتصادى بمجلس الوزراء، أنه تم إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.