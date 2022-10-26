لاعبو كمال الأجسام بالقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - نجح لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومى فى البطولة الإفريقية التى أقيمت فعالياتها بدولة الجزائر الشقيقة فى حصد المراكز الأولى بعد منافسة قوية بين كافة الدول المشاركة بالبطولة.





فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهلهم لرفع علم مصر عالياً خفاقا.

حيث نجح الملازم أول محمد محمد صالح فى الحصول على الميدالية الذهبية وزن 80 كجم، كما نجح الرائد محمد صبرى فى الحصول على الميدالية الفضية وزن 75 كجم، فيما نجح النقيب محمود إبراهيم مختار فى الحصول على برونزية الوزن الثقيل فوق 100 كجم.

ونتيجة لما حققه عناصر المنتخب فقد حصلت مصر على المركز الثانى بعد دولة الجزائر المنظمة للبطولة والتى شاركت بعدد يزيد عن 60 لاعبا فى مختلف الفئات، فيما تحصلت تونس على المركز الثالث.

يأتى هذا الإنجاز نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى على منصات التتويج بكافة المحافل التى تشارك بها.

