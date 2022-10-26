انت الان تتابع خبر عاجل -إصابة أكثر من 10 أشخاص في حادث مروع بـ”الصحراوي الغربي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 11 عاملا بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم الأربعاء، لسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم بمحافظة أسيوطمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” أسيوط” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.