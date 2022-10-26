تدخل جراحي سريع بغلق قرحة بالإثنى عشر بمستشفى فايد التخصصي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - حضر المريض إلى قسم الطواريء بمستشفى فايد التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، في منتصف الليل، وكان يعانى من آلام حادة بالبطن منذ أربعة أيام، وتبين من الكشف الإكلينيكي عليه وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والتحاليل والتصوير الطبي اللازم، وجود قرحة منفجرة بالبطن وإلتهاب بريتونى حاد.

على إثر ذلك، تم نقل المريض من الطواريء لتحضيره لدخول العمليات لإجراء عملية جراحية استكشاف للبطن، وعلى الفور أُدخِل العمليات فى حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، لإجراء عملية استكشاف للبطن، وأثناء العملية تم إكتشاف قرحة منفجرة بالإثنى عشر ، وتم تنظيف البطن من الصديد والسوائل المنتشرة جراء وجود القرحة، ثم غلق الثقب الموجود بالإثنى عشر، ثم الغلق بطبقة أخرى من omentum

بينما تم عمل استكشاف لكل جزء من البطن من الداخل، كما تم استئصال الزائدة الدودية حيث كان بها إلتهاب حاد وغالباً مايكون ذلك مصاحباً لمثل هذه الحالات.

كما تم غسيل البطن من الداخل بمحلول ملح عدة مرات

وتم تركيب (2) درنقة فى الجانب الأيمن والأيسر من البطن ثم غلق البطن، والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.

تمت الجراحة على يد الفريق الطبي المكون من:-

▪د. سامى فوزى محمد_ استشاري الجراحة

▪د.صبرى العيسوي_ استشارى الجراحة العامة

▪د.محمد عبد العليم_ استشاري التخدير بالمستشفى

▪د. أحمد مجدى_ طبيب التخدير بالمستشفى.

▪أ. وفاء سعيد_ ممرضة العمليات

▪وذلك تحت إشراف د. علي حمودة_ مدير مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية