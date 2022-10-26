كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجة الماجستير لعدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد فى المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية ، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجة "الماجستير" للأطباء المدنيين فى تخصصات الجراحة العامة ، وطب الأطفال ، والتوليد وأمراض النساء .

على أن تكون مواعيد التسجيل إبتداءاً من الأول وحتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل ، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة ، علماً بأنه سيتم إعلان القبول فى الخامس عشر من ديسمبر .