فتح باب تسجيل الحصول على الماجستير للمدنيين بـ«طب القوات المسلحة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت كلية الطب بالقوات المسلحة، فتح باب التسجيل لدرجة "الماجستير" للأطباء المدنيين فى تخصصات الجراحة العامة، وطب الأطفال، والتوليد وأمراض النساء، من الأول حتى 15 نوفمبر المقبل.





وبحسب المتحدث العسكرى، يجرى التسجيل، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة، بشارع إحسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة فى القاهرة. ومن المقرر إعلان نتيجة القبول فى 15 ديسمبر.

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