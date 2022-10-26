أمطار على القاهرة الكبرى غدا الخميس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسا مائلا للحرارة، غدا الخميس، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على جميع الأنحاء.





وذكرت الهيئة، أن غدا يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى، غير مؤثرة على الحياة اليومية، وعلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة، غدا الخميس فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة. الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة. مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة. سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة. قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة. أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

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