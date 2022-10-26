محمود محى الدين:طرح 50 مشروعا بالتغيير المناخى خلال cop27

جدة - نرمين السيد - كشف محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة عن طرح 50 مشروعا خاص بالتغيير المناخى خلال فاعليات قمة كوب 27 تم اختيارها من إجمالى 300 مشروع.





وأشار محمود محى الدين خلال كلمته بالملتقى الاقتصادى المصرى الإماراتى "مصر المستقبل استعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27" إلى أن هناك العديد من المبادرات التى سيتم عرضها خلال قمة 27، فى مجالات العمل المناخى المختلفة، تركز بشكل أساسى على البعد الاجتماعى لهذه المشروعات، سواء كان التخفيف أو التكيف، أو الجمع بينهما.

وتابع محى الدين نسعى الى تنفيذ وتمويل المشروعات، ومناقشة سبل التمويل، والخطة الزمنية للتنفيذ، لضمان تحقيق الفائدة القصوى من تلك المشروعات مشيرا الى ضرورة رفع مساهمة القطاع الخاص التى لا تتجاوز 2% فى تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف نستهدف أن يكون الحوار الدائر فى القمة أكثر شمولا، لقضايا مثل الفقر والتشغيل والعدالة بين المرأة والرجل، ودور الشباب، والتنوع البيئى، والعمل المناخى.