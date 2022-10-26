«العربية للتصنيع» توفر منتجاتها الإلكترونية بأنظمة تقسيط تناسب العملاء

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة؛ لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وتشجيع المنتجات الوطنية وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبى كافة احتياجات المستهلكين.





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة بى تك للتجارة والتوزيع؛ حيث أوضح مختار عبد اللطيف "أنه سيتم من خلال هذا الاتفاق توفير منتجات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع من خلال خطط وأنظمة التقسيط الجذابة والمريحة التى تناسب كافة العملاء.

وأضاف رئيس الهيئة أن المنتجات تتضمن مجموعة واسعة من السلع مثل الشاشات التليفزيونية والمكانس والمراوح والميكروويف والريسيفرات وأنظمة الإضاءة الليد وكاميرات المراقبة والتابلت واللاب توب والتليفونات المحمولة، وغير ذلك الكثير، مشيرا إلى أننا نتوقع من تعزيز التعاون مع شركة بى تك زيادة قاعدة عملائنا والمساهمة فى توسيع نطاق وصولنا إلى فئات مختلفة.

وأشار إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة مع شركة بى تك للتجارة والتوزيع فى تصنيع بعض المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمصنع الإلكترونيات.

وأكد التزام الهيئة بتبنى استراتيجية تسويقية تنموية طموحة شاملة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادى وتلبية كافة احتياجات أبناء الشعب المصرى من منتجات وطنية ذات صلة باحتياجات المستهلكين بنسب تصنيع محلى عالية الجودة والصديقة للبيئة تحت شعار (صنع فى مصر).

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك للتجارة والتوزيع الدكتور محمود محمد عبد الحكيم عن تقديره واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع - الظهير الصناعى للدولة المصرية، موضحا أن هذا التعاون يتماشى مع خطة الشركة لإضافة قيمة للعملاء وتمكينهم من امتلاك التكنولوجيا الحالية من المنتجات الإلكترونية والكهربائية لتلبية كافة الاحتياجات المنزلية اليومية من منتجات العربية للتصنيع المتنوعة ذات الجودة العالية والثقة المتجددة باستمرار فى منتجاتها لدى عملائنا، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الهيئة فى مجالات تسويقية أخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى قطاعات عديدة بالمجتمع.