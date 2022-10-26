«حياة كريمة».. فى قرى المنيا مسرح ومدرسة ومكتبة متنقلة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعد محافظة المنيا من المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الأمية، خاصة فى القرى والعزب مترامية الأطراف، إلا أن المفاجأة كانت هذا العام بافتتاح عدد كبير من المدارس فى القرى التى جرى إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة، لتجذب آلاف الطلاب إلى فصولها، منعاً للأزمات التى كانت تحدث سابقاً، وامتناع بعض الأسر عن إرسال أبنائهم لقرى مجاورة للتعليم، وما كان يترتب عليه من حوادث أو مشكلات كبرى من حين لآخر.

50 مدرسة جديدة فى قرى "حياة كريمة"

وشهدت المنيا مع بداية العام الدراسى الجديد، دخول 81 مدرسة جديدة، من بينها 50 مدرسة فى قرى حياة كريمة بمراكز العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى وديرمواس، وضمت تلك الفصول نحو 1069 فصلا دراسيا، مما ساهم فى تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق.

وقال وليد سيد، أحد أبناء قرية نجع التل التابعة لمركز ملوى، إن فرحتهم بإنشاء مدرسة لأول مرة فى قريتهم لا يمكن وصفها، إذ يبلغ تعداد القرية نحو 12 ألف مواطن، وبها أكثر من 1400 طالب وطالبة، وكانوا يعانون أشد المعاناة لإرسال أبنائهم إلى القرى المجاورة أو عبور النيل من أجل التعلم، مما كان يكبدهم مصروفات عالية لم يتحملوها طوال سنين عديدة.

وأضاف سيد، أن العديد من أبناء القرى المجاورة كانوا يفقدون أبنائهم الطلاب فى أثناء الذهاب والإياب إلى مدارسهم، ولكن بعد إنشاء العديد من المدارس فى قرى ملوى وديرمواس وأبو قرقاص على وجه التحديد، سادت حالة من الفرحة الكبيرة بين الأهالى، وعاد العديد من الطلاب إلى مدارسهم فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بعد توقف البعض منهم لأوقات طويلة.



مسرح ومكتبة متنقلة لأول مرة فى قلب القرى والنجوع









كما شهدت بعض القرى لأول مرة فى تاريخها، تنظيم عروض مسرحية ووصول مئات الكتب والقصص إلى أبنائهم من خلال مبادرة جديدة أطلقتها مكتبة مصر العامة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهو برنامج مشروع المكتبة المتنقلة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بهدف نشر الوعى الثقافى والمعرفى، وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية، ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

وقالت الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، إن فعاليات مشروع المكتبات المتنقلة يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد إلى وجود المكتبات، وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية، والعديد من الأنشطة التى تشجع النشء على القراءة والاطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكى، وورش الأشغال الفنية واليدوية، والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية، وغيرها من الأنشطة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وإدارات الأمومة والطفولة بمجالس المدن، والأزهر الشريف ودور العبادة، ومراكز الشباب بالقرى المستهدفة وعدد من الجهات الشريكة.

وأضافت عليوة، أن المشروع الذى بدأ فى مركز مغاغة شمل تقديم عدة لقاءات توعوية وأنشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنيا، وإدارة الوعظ بالأزهر الشريف ووحدة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بالديوان العام، تنوعت موضوعاتها ما بين: لقاء تعريفى عن حماية الطفل وخط نجدة الطفل حال حدوث مشكلة تخص الطفل، لقاء عن كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة وأسئلة ثقافية.

وأعرب فولى اسماعيل، مدرس، وأحد أبناء قرية شم القبلية بمركز مغاغة، إنهم فوجئوا بوصول المكتبات المتنقلة إلى قريتهم على مدار اليومين السابقين، فى مشهد هو الأول طوال حياته رغم وصوله إلى سن الستين، مما جعل مئات الأطفال يتوافدون على تلك المكتبة والحصول على العديد من القصص والكتب مجاناً وسط سعادة كبيرة للأبناء وأولياء الأمور على وجه السواء.

وأكد إسماعيل أن استمرار تلك المكتبات فى نجوع وعزب المراكز والقرى، خاصة المراكز البعيدة والمترامية مثل مغاغة والعدوة، من شأنه رفع نسبة التعليم والوعى للأبناء، فضلاً عن العروض المسرحية والسينما الصغيرة، ومسرح العرائس التى يشاهدونها لأول مرة فى حياتهم، مما يسهم فى توسعة تفكير أبنائهم والابتعاد عن المعتقدات والعادات السيئة، وبدأ تقليد تلك العروض على شكل مصغر داخل منازلهم.