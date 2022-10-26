ارتفاع مخصصات «تكافل وكرامة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ارتفعت المخصصات التى أقرتها الدولة للمستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة"، بشكل كبير، فى الفترة الأخيرة، فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية التى وفرتها الحكومة للمواطنين، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.





ويرصد موقع "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، الارتفاع الذى شهدته تلك المخصصات. 5.1 مليون أسرة عدد المستفيدين من المبادرة 19 مليار جنيه تمويل المبادرة خلال العام الماضى 22 مليار جنيه حجم التمويل فى أبريل 2022 450 ألف أسرة زيادة انضمن للمبادرة خلال عام 2.4 مليار جنيه تكلفة الزيادة سنويا لـ17 مليون مواطن 25 مليار جنيه تكلفة الزيادة حاليا بزيادة مليون أسرة

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