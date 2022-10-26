انت الان تتابع خبر عاجل .. التضامن تعلن القرار الأسعد لكافة أصحاب المعاشات : فلوس فلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الخاصة بشهر نوفمبر القادم.وحددت التضامن يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من الشهر الجديد موعداً لصرف معاشات نوفمبر 2022، عبر منافذ الصرف التي تتواجد في كل مناطق الجمهورية، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتباع الأساليب الوقائية.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم البدء الصرف للشريحة الأولي والتي تقدر قوامها 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة، وسوف يستمر الصرف لهذه الشريحة لمدة يومين كاملين.