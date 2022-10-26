انت الان تتابع خبر عاجل .. توجيه هام من وزارة التعليم بشأن التقلبات الجوية الحالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، على استقرار الدارسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر، بعد الأمطار الشديد التي شهدها بعض الأماكن أمس الثلاثاءوأوضحت وزارة التعليم أن الدارسة لم يحدث فيها أي تأثير نتيجة هذه الأمطار، حيث أن هناك حضور منتظم للطلاب ومرتفع فى بعض المدارس اليوم، على الرغم من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام.

وقامت الوزارة بتوجيه المديريات التعليمية في جميع المحافظات بضرورة اتباع أساليب وقائية ملائمة، حيث تعتبر هذه التغيرات المناخية والتقلبات الجويـة مـن حـالات الأزمات والكوارث الطبيعية التي تحدث بشكل مفاجئ.