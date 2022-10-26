انت الان تتابع خبر عاجل- الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار اليوم الأربعاء .. شوف المنطقة بتاعتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022، الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام بفعل المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسطوأشارت هيئة الأرصاد، سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر خاصة خلال ساعات الصباح.

حددت الهيئة أماكن سقوط الأمطار اليوم ، موضحة أن هذه الأمطار سوف تكون خفيفة إلي متوسطة علاوة أنها ستكون رعدية في بعض الأحيان، ولذك على مدار اليوم.

وأوضحت أن أماكن الأرصاد تتمركز في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات وجه بحري والقاهرة الكبري