انت الان تتابع خبر لمدة يومين كاملين .. قطع المياه عن هذه الأماكن في المنيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنيا أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 عن قرية ابجاج الحطب بمركز مطاي وأوضحت مياه شرب المنيا ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة يومين كاملين الأربعاء والخميس الموافقين، ٢٦ و ٢٧ / ١٠ الجاري ، بسبب أعمال إحلال وتجديد كوبري ونقل عداية مياه.









وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

