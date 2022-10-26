استشهاد أمين شرطة وإصابة 8 من إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية أثناء إخماد حريق بمخزن أجهزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية بتاريخ (25) الجارى من السيطرة على حريق نشب بمخزن "غير مرخص" للأجهزة الكهربائية بأحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وإخماده ومنع إمتداده للمساكن المجاورة.

وأسفر الحادث عن إستشهاد أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبد الغنى ، وإصابة 5 ضباط و3 أفراد من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية ، وذلك خلال أداء واجبهم كما نجم عن الحريق إصابة 5 مواطنين.. وقد تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.. وإخلاء العقار بمعرفة الجهات المعنية ، لحين التأكد من سلامته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.