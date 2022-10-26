أبو الغيط: الإمارات من أكبر الداعمين لـ«الجمهورية الجديدة» فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن علاقات دولتي الإمارات ومصر تعد نموذجاً يحتذى به في التكامل من الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية، ويجب أن تتطلع لها كافة الدول العربية.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح احتفالية «مصر والإمارات.. قلب واحد» بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، أن العلاقات العربية - العربية بين الدول الأعضاء إذا تمت إدارتها على نحو صحيح وبرؤية متكاملة بين كل دولة ستؤدي إلى نجاح مثيل لما عليه الآن العلاقات المصرية الإماراتية.

وأكد أمين الجامعة العربية: «أقول بعبارة واضحة إن الجامعة العربية هي الرابط الأول للعلاقات بين الدول الأعضاء، لكنني لست من أنصار مقولة أن الجامعة هي الراعي الوحيد للعلاقات البينية بين دولها الأعضاء»، مضيفاً أن «الجامعة منظومة عريقة وواسعة تشمل الكثير من المجالس والنشاطات المختلفة في كافة المجالات، لها مفاهيمها في الصحة والتعليم العالي، ولديها أكاديمية يدرس بها 35 ألف شاب عربي حالياً، ولها اهتمامات بالبيئة والتغير المناخي والنقل، وجميع ما يفكر فيه الإنسان».

وقال أبو الغيط «نحن أمام علاقات قوية بين مصر والإمارات منذ اللحظة الأولى، وهذه العلاقات قائمة على المحبة والأخوة لمدة 50 عامًا، ومازالت حتى الآن، وهذا ما يؤكده مقولة المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه»: «إن الدم العربي أغلى من النفط العربي».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «عندما كانت دولة الإمارات ناشئة كانت من الأصدقاء الداعمين لمصر، لقد وقفت دولة الإمارات الشقيقة مع مصر في معركة الحياة (الملحمة الحقيقية المصرية) ودعمها، وكانت البداية الحقيقة لهذه الصلة العميقة بين الرئيس محمد أنور السادات وسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستمرت لمدة 10 أعوام، ثم جاء الرئيس محمد حسني مبارك وامتدت هذه العلاقات القوية لمدة 30 عامًا من المودة والحب.

وأضاف أبو الغيط أن «دولة الإمارات الشقيقة وقفت بقوة بجانب مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، ومع البطل الشعبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لبى نداء شعبه، ودعمت الإمارات بقوة الدولة المصرية والجيش المصري والجمهورية الجديدة، وأتمنى أن تستمر هذه العلاقات الطبية وتكون مثلاً ينتهجه الجميع في العلاقات الثنائية».

وأعتبر أحمد أبو الغيط، ان العلاقات المصرية الاماراتية نموذجا فريد من العلاقات بين الدول فهو نموذجًا فريد بين دولتين نقدره ونعرب عن سعادتنا به، لدولتين جمعتهم علاقات ورابط نعتز به.

واكد أبو الغيط خلال كلمته، فى احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الاماراتية أن الجامعة العربية هي الرابح الأول من العلاقات االقوية بين الدول العربية بعضها البعض

واوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قوة الجامعة العربية تأتى من قوة من العلاقات بين الدول العربية .مشيرا الى ان الجامعة العربية لديها العديد من النشاطات مختلفة في كافة المجالات ،وتمتلك اكاديمية يدرس بها ما يقرب من 35 ألف شاب عربي من مختلف الدول العربية .

واشار الى ان الاحداث تفرض علينا كعرب المزيد من التنسيق والعمل المشترك ،وأتمنى أن تكون القمة العربية التي تعقد في الجزائر تحقق نجاحًا لـ لم الشمل تحت ثقف واحد دفاعا عن الشعوب العربية.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية عن تنظيم احتفالية خاصة تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تضم أجندة من الفعاليات المتنوعة على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 ولغاية 28 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الدولة، بجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وتشهد فعاليات الاحتفال عقد منتدى اقتصادي خلال أعمال اليوم الأول، بحضور وزراء من حكومة البلدين، وكبار المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلدين، كما تضم أعمال أجندة اليوم الأول حفل مميز "أم كلثوم في أبوظبي" والذي أحيته الفنانة في عام 1971 في إمارة أبوظبي، مع إعادة إحيائه بطابع جديد واستثنائي ضمن أجندة الفعاليات.