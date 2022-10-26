مذكرة بين «التضامن» ومعهد سيام بارى لتنفيذ مبادرات تنموية وتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مذكرة تفاهم مع موريزيو رايلى، مدير المعهد الدولى للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا "معهد سيام بارى"، لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة فى تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية.





يأتى التعاون فى إطار الدور المنوط بوزارة التضامن الاجتماعى لعمل شبكات الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا، عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة، ومحدودى الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم، وفى إطار سياسة الوزارة التى تقوم على 3 محاور هى: "الحماية والرعاية والتنمية".

وأطلقت الوزارة برنامج "فرصة" الذى يعد برنامجا للتمكين الاقتصادى، ويهدف لتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادى، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على التعاون فى مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وإقامة مشروعات للشباب والمرأة فى قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية فى السوق المحلى، والتخطيط الاستراتيجى للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى، الدعم المؤسسى والإدارى للأنشطة التى سيقوم بها معهد سيام بارى فى مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، وتوفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصرى أو التمويل الحكومى.

كما يقدم معهد سيام بارى، التعاون للوزارة فى تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم للمشروعات والبرامج التى تقابل هذه الأولويات، وتضمين الوزارة والمؤسسات التابعة لها فى التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمى، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.