التحالف الوطنى للعمل الأهلى: قافلة «ستر وعافية» تصل محطتها الثانية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن قافة "ستر وعافية" وصلت محطتها الثانية فى القليوبية (قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر)، بأكبر عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين.





وأوضح التحالف -حسبما نشر على صفحته بموقع فيسبوك- "هدفنا انهارده ما حدش من أهل كفر شبين يروح بيته وهو ناقصه أى حاجة". وتابع "موجودين بأنشطة وفعاليات من الصبح بدرى وهنكون اليوم كله معاكم.. معانا دكاترة وأدوية، ومساعدات غذائية، وكرنفال رائع للأطفال، ومستلزمات دراسية، ولبس جديد لكل الأعمار وتوعية وكل ده بالمجان 100٪؜. القافلة طالعة هتساعد وتخدم أهالينا وتطمن إن كل اللى محتاجينه موجود".

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