أمطار غزيرة تضرب الدقهلية وتوقف حركة الصيد فى بحيرة المنزلة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأربكت الأمطار الغزيرة، الحركة المرورية للسيارات والمواطنين، وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب نشاط الرياح.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وحارا على جنوب البلاد، ولطيفا أول الليل مائلا للبرودة فى آخره.
ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسط بنسبة حدوث 60% على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 50% على القاهرة الكبرى وبنسبة 40% على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.
وكان محافظ الدقهلية، أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتعامل الفورى معها، وإصلاح أى أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.
وشدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على ضرورة التواصل المستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والاحياء والمدن، لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل معها.
ونوه مختار بأهمية اتخاذ الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.
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