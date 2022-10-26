الجيزة تواصل جهود رفع آثار الأمطار وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير (صور)

جدة - نرمين السيد - ويتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع والتى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة أمس، وقد أشار محافظ الجيزة أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسؤول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

وأكد المحافظ أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بالبؤر المتبقية وتمهيد الطرق لحركة سير المواطنين مع استمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى من المحتمل أن تتعرض لتراكمات وسقوط للأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.



كما كلف المحافظ بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أى كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفورى لفرق الشفط.