50 عاما.. الرئيس السيسى يحتفى بالعلاقات بين مصر والإمارات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مثاليًا، للعلاقات الطيبة القوية، التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية، من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتى نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفا "أن الشعبين المصرى والإماراتى دائمًا على قلب رجل واحد".







جاء ذلك فى كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية - الإماراتية.

وقال إن العلاقات بين الدولتين، وعلى اختلاف القيادات والحكومات، تظل نموذجًا، لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة، بين الدول العربية الشقيقة فالتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، هى مما نفخر به فى مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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