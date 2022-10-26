صورة جديدة للشرطة في أذهان الناس بعيدا عن «حاتم»: لم يفارقوا الشوارع بالأمطار لحمايتنا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - شهدت شوارع وميادين محافظات الجمهورية انتشار أمني لرجال الشرطة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات ومساعدة المواطنين ، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الأمطار ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.. إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية.. إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.. الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.