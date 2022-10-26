النواب يختار خمسة أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة للمجلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختيار خمسة أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة بمراعاة تمثيل الأحزاب والمستقلين، حيث تضمن اختيار كل من دكتور جمال السعيد (مستقل)، والنائبة ألفت كامل (مصر الحديثة)، والنائب محمد إسماعيل (مستقل)، والنائبة صبورة السيد والنائب محمد سليم (مستقبل وطن).

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول الأعمال أن يتم تخصيص هذه الجلسة لاستخدام الأدوات الرقابية، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بجميع الأدوات الرقابية فيما عدا الاستجوابات.