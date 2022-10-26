وزير شؤن مجلس الوزراء الإماراتى: علاقات أخوة جمعت قيادات مصر والامارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قال الدكتور محمد القرقاوى وزير شؤن مجلس الوزراء بالإمارات، إن مصر هى قلب العرب النابض وهى السند هى التاريخ هى الشامخة كالأهرامات الثرية بمواهب أبنائها .

وأشار القرقاوى خلال كلمته فى احتفالية مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الامارتية؛ إلى علاقات الأخوية التى تجمع بين قيادات مصر والإمارات ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد، لافتًا إلى دعم مصر للإمارات فى مسيرة التنمية فى كافة المجالات، بمناسبة مرور 50عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.. انطلاق احتفالات "مصر والإمارات ..قلب واحد".

وانطلقت، اليوم الأربعاء، بالقاهرة فعاليات الاحتفالية الكبرى"مصر والإمارات ..قلب واحد" التى تنظمها حكومتا البلدين احتفاءً بمرور 50 عامًا على العلاقات التاريخية بينهما.

تتضمن الاحتفالية، التى تمتد ل3 أيام، أجندة من الفعاليات المتنوعة التى تركز على استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح فى هذا المجال، وعرضًا لقصص نجاح القطاع الثقافى والإعلامى، وأبرز المشروعات والمحطات فى الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تُختتم الأيام بحفل فنى ثقافى ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التى تحققت خلال 50 عامًا فى المجال الاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وغيرها من المجالات.

وسيتم خلال الاحتفالية إبراز العديد من أوجه التعاون المتبادل بين البلدين، خاصة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد واحدة من أنجح النماذج العربية للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والعميقة التى بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضى، وقامت فى الأساس على الوعى والفهم المشترك لكل المتغيرات العربية والعالمية وتأثيرها على الشعوب فى المنطقة.

ومن جانبه أكد محمد القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء فى دولة الإمارات أن الفعالية تعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين، وتعد خطوة نوعية فى سبيل تعزيز أواصر التعاون فى المجالات كافة، انطلاقا من حرص قيادة البلدين على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.

كما احتفت الصحف الإماراتية بتلك المناسبة، من بينها البيان والاتحاد، بإصدار عدد خاص يتناول العلاقات المصرية الإماراتية بكافة زواياها، واللقاءات العديدة التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيادات دولة الإمارات وقى مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.