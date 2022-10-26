مدبولى: الإمارات كانت دائما أول المساندين لمصر فى أدق اللحظات الفارقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى -فى كلمته خلال احتفالية "مصر والإمارات قلب واحد" بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، برعاية الرئيس السيسى- أن "هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة يجب علينا استثمارها لتنمية القواسم المشتركة وتأكيد معانى الأخوة فى الجسد العربى الواحد". وأشار إلى أن "مصر وأبناءها كانوا دوما حريصين على أن يسهموا بجهودهم على أرض دولة الإمارات من خلال عملهم فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والقضاء، وكانت حبات عرق المصريين حاضرة وبقوة إلى جوار جهود أشقائهم فى بناء معالم دولة الإمارات الحديثة التى نفتخر بما حققته من إنجازات عالمية على المستويات كافة".

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