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بث مباشر.. فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على علاقات مصر والإمارات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 11:36 صباحاً - نقدم لكم بثا مباشرا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

 

 

وتقام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى تعقدها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، حيث ينعقد الحفل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.

 

 

وتشهد فعاليات الاحتفال عقد منتدى اقتصادي خلال أعمال اليوم الأول، بحضور وزراء من حكومة البلدين، وكبار المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلدين، كما تضم أعمال أجندة اليوم الأول حفل مميز "أم كلثوم في أبوظبي" والذي أحيته الفنانة في عام 1971 في إمارة أبوظبي، مع إعادة إحيائه بطابع جديد واستثنائي ضمن أجندة الفعاليات. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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