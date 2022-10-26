أخبار مصرية

السيسى: التفاهم والإخاء عنوان مسيرة العلاقات بين مصر والإمارات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات، مضيفا بأن التفاهم وتطابق الرؤي مع قيادات دولة الإمارات الشقيقية هي مما نفخر به فى مصر.. بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلي من الدم العربي. والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد.

أضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية: كذلك جميع أصحاب السمو من حكام الإمارات.. وصولا إلى رئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والاماراتية بل زادت رسوخا.. وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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