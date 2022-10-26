تطوير مراكز التدريب بالوادي الجديد .. ومهن جديدة تناسب سوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - توجهت لجنة من مهندسي الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة برئاسة المهنس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية الى محافظة الوادي الجديد لزيارة مركز تدريب مهنى الخارجة و إعداد دراسة حول احتياجات المركز لتطويره.

وقال أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد أن الزيارة استهدفت دراسة احتياجات المركز وتحديث البنية التحتية وامداده بأحدث المعدات و الآلات التى تؤهله للتدريب على المهن المطلوبه لسوق العمل و المشروعات القومية فى المحافظة ، بالاضافة الى تطوير مكتبي عمل تابعين للمديرية بباريس و الداخله لتحويلهم الى وحدات تدريب ثابتة للتدريب على التفصيل و الخياطة و الحاسب الآلى .

وأشارالى أنه سيتم استحداث مهن في مراكز التدريب مثل: توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية و اصلاح و تركيب كاميرات المراقبة و اجهزة الانذار و التدريب على الخراطة الرقمية cnc ، فضلا عن تطوير المهن الجاري التدريب عليها بالمركز بأحدث المعدات مثل التفصيل و الخياطة و النجارة و الارابيسك و صيانة الموبايل و خراطة و نجارة .