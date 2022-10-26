وزيرة التخطيط: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية وتمثل نموذجا استثنائيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة للسعيد فى افتتاح الاحتفالية المصرية - الإماراتية بمناسبة مرور 50 عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين البلدين تحت شعار "مصر والإمارات..قلب واحد"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبد الله القرقاوى، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وأضافت السعيد "نلتقى اليوم فى حدثٍ متميزٍ فى طبيعة المناسبة التى نحتفى بها، متميز فى حضوره، متميز أيضًا فى نظرتنا لمستقبل واعد ينتظر مصر والإمارات معًا، حيث نشهدُ اليوم الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات، وهى الاحتفالية التى تُعقَد برعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والذى عبّر بكلماتٍ صادقة من القلب عمّا يشعر به كل مصرى من مشاعر الود والأخوّة تجاه أشقائه فى دولة الإمارات الغالية، التى تحتل مكانة عزيزة فى قلوبنا جميعًا.. وهى نفس المشاعر والرسائل المعبّرة التى غَلَبت على أقوال الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخالدة عن مصر، التى وصفها بأنها القلب بالنسبة للعالم العربى والذى إذا توقّف فلن تُكتَب للعرب حياة، حتى أنه أوصى أبناءه بأن يكونوا دائمًا بجانب مصر.. وأرى أن هذه الاحتفالية هى خير ما يُجسّد مشاعر المحبة والود التى تغلف هذه الوصية على أرض الواقع، فهى نفس المشاعر التى تملَّكت قلوب وخواطر المصريين الذين توافدوا على مدار الأجيال للمساهمة فى إرساء دعائم النهضة الحديثة لدولة الإمارات، جنبًا إلى جنب مع أشقائهم الإماراتيين.

وتابعت "يأتى انعقاد هذه الاحتفالية تحت شعار "مصر والإمارات..قلبٍ واحدٍ" ليُجسّدَ عُمق العلاقات الأخوية التى تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين على قلبٍ واحدٍ ينبض بالمودةِ المتجددة والعطاءِ المتبادل، وهو لمسناه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية، وسياحية، وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل فى مضمونها والرسالة التى تبعثها إلى العالم مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التى تشملها الاحتفالية، وعلى رأسها انعقاد منتدى اقتصادى يضمّ جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية، والمزايا التنافسية التى تتيحها البيئة الاستثمارية فى البلدين، وآليات تعزيز الاستدامة فى القطاع المصرفى- من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة فى هذا المجال، وعرض نماذج لقصص نجاح أبرز المستثمرين المصريين فى الإمارات وقصص نجاح الشركات الإماراتية الرائدة فى مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مصر، والتأكيد على محورية دور مصر الإقليمى كمركز لوجستى شامل لجميع الخدمات فى المنطقة، والتعرف على آفاق التبادل الحكومى المعرفى لتحقيق تقارب ثنائى بما يُسهم فى بناء مستقبلٍ أفضل للبلدين.

وأشارت السعيد إلى أنه فى إطار استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ COP27 لعام 2022 فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وفى ضوء توجّه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافى الأخضر فى مصر والدول الإفريقية على حدٍ سواء، يتناول المنتدى الاقتصادى أيضاً الاستعدادات الجارية لقمة مؤتمر المناخ، وهى القمة التى ستُعقد دورتها التالية فى دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثِقل الإقليمى للبلدين، وتبنيهما للقضايا الفاصلة فى تاريخ الأمم الناهضة، وما تمثله كل منهما من امتدادٍ وانعكاسٍ لنجاحات الأخرى، حيث ستأتى الدورة التالية لتبنى على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية التغيّر المناخى، التى باتت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذى يجمع البلدين الشقيقين على الرغبة فى العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة فى التنمية.

وواصلت "يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم مُلتقى ثقافى – إعلامى فى اليوم الثانى للاحتفالية يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافى بين مصر والإمارات، وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامى المصرى-الإماراتى كنموذجٍ استثنائيٍ للتعاون الإعلامى المتميز على مستوى العالم العربى أجمع، مع تسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين".

ولفتت السعيد إلى حرص الجانبين على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تُعبّر عن أهمية الإرث الفنى المتجدد، لتُعقَد فى مَعلم تاريخى مصرى عالمى يجسد مهد الحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام للإنسان المصرى المعاصر أن ينطلق نحو مستقبل واعد فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية المتطورة، وهو ما سيتحقق بفضل جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية وثقافية وتكنولوجية متكاملة تستهدف كافة أطياف الشعب المصرى على قدم المساواة.

وقالت وزيرة التخطيط "تجمع مصر والإمارات علاقات تاريخية وثيقة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثّل نموذجًا استثنائيًا للعلاقات العربية-العربية، نجح فى الصمود فى مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية، والعالم، حيث كانت دولة الإمارات العربية الشقيقة من أوائل الدول التى ساندت مصر فى أكثر اللحظاتٍ التاريخيةٍ الفارقةٍ فى تاريخها المعاصر، فى بادرة عكست ما كشفت عنه الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التى جمعت بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والشيخ زايد آل نهيان، والتى دفعت ناصر لتأييد حلم زايد فى اتحاد السبع إمارات معاً لتصبح الإمارات العربية المتحدة التى نراها متلألئة فى سماء العالم العربى اليوم، وهو ما أثمر عن حرص البلدين على التنسيق والتعاون المستمر، بما نتج عنه تطابقا لرؤى حول مُختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية. فهناك تحديّات مُشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً فى المجالات الاقتصادية والتنموية التى تُسهِم فى تحقيق التنمية والنمو المستدامين فى البلدين.

ونوهت إلى أنه فى هذا الإطار، جاء حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجالات تطوير الأداء المؤسسى والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة فى تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة، حيث تكللت جهود الجانبين بإطلاق جائزة مصر للتميّز الحكومى عام 2018، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات، والتى تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يُضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية والمتميزة بين البلدين.

وكما شملت مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين تعزيز آليات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى، حيث أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وإنشاء مجموعة مراكز خدمات مصر، التى سنشهد افتتاح أولها فى مدينة أسوان قبل نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة فى ملف بناء القدرات الحكومية فى مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومى.

وأضافت السعيد أنه يأتى فى إطار أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة فى التوسّع فى إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التى تعكس ما تتمتّع به الدولتان من إمكانيات ومزايا تنافسية ينبغى العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وهو ما مثّل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادى وشركة أبو ظبى القابضة، والتى تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع فى 14 نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية، كما تجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين؛ لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فى خمس مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والمعادن، والبتروكيماويات، التى جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى لم تتأثر من جراء الأزمات التى يشهدها العالم، حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية فى قطاعات مختلفة تحقق مصالح البلدين.

وشددت السعيد على حرص الدولة المصرية الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المُثمر والمُتميِّز مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى مختلف المجالات، ترسيخًا لدعائم التعاون التنموى الوثيق بين الجانبين، معربة عن أمها أن تمثّل الاحتفالية علامة فارقة فى تاريخ العلاقات الثنائية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تميزًا وعمقًا فى العلاقات بين البلدين، وأن تسعى الأجيال القادمة لاستدامة هذه العلاقات، وأن تشهد السنوات القادمة الاحتفال بمرور مائة عام على هذه العلاقات الفريدة والمتميزة.