عاجل.. مدبولى: السيسى وأخيه محمد بن زايد جعلا العلاقات أكثر رسوخا وعمقا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال احتفالية 50 عاما من العلاقات المصرية الإماراتية، بالقاهرة، أن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الإمارات، وأن البلدين مرتبطين بعلاقات ثنائية وثيقة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى وأخيه الشيخ محمد بن زايد جعلا العلاقات المصرية الإماراتية أكثر رسوخا وعمقا، موضحا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة يجب أن نستثمرها لتنمية الأواصر المشتركة وتأكيد معانى الأخوة فى الجسد العربى الواحد، مؤكدًا أن الإمارات كانت دائمًا أول المساندين لمصر فى أدق اللحظات الفارقة فى تاريخها الحديث.
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