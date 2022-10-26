عاجل.. السيسى: التعاون الاقتصادى بين مصر والإمارات يسير على أعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له بمناسبة احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أن العلاقات قائمة على مشاعر الحب والأخوة والصداقة وكذلك الفهم الواقعى المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم.

وأوضح أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يسير على أعلى مستوى.