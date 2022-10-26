محافظ أسيوط: «دكان الفرحة» تهدف لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد أن مبادرة "دكان الفرحة" تهدف إلى تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية فضلاً عن إحداث نقلة نوعية فى مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الأربعاء يرافقه الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط؛ معرضاً للملابس الجديدة ضمن فاعليات مبادرة" دكان الفرحة " لتوزيع الملابس على طلبة الجامعات المصرية والتى ينظمها صندوق تحيا مصر بمشاركة بنك الكساء المصرى وجامعة أسيوط وذلك بمقر الصالة المغطاة بالجامعة.

وشدد المحافظ - خلال كلمته - على تكثيف جهود المحافظة لإبراز دور الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى توفير كافة الخدمات للمواطنين لتخفيف معاناتهم والحد من ظاهرة غلاء الأسعار وذلك تحت مظلة المبادرات الرئاسية التى توفرها الدولة والتى تستهدف تحسين وارتقاء جودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم؛ مؤكدا دور صندوق "تحيا مصر" فى دعم الاقتصاد ومواجهة المشكلات التى يعانى منها المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنشاوى؛ بجهود القيادة السياسية والاهتمام بكل ما يخص طلاب الجامعات والعمل على توفير كافة مستلزماتهم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التعليمية من خلال تفعيل المبادرات الرئاسية؛ مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة فى تبنى مثل هذه الفاعليات وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب وذلك مجاناً.. مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى القيام بدورها المجتمعى فى تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

بدوره، قال المدير التنفيذى لصندوق (تحيا مصر) تامر عبد الفتاح؛ إن المعرض يأتى ضمن أنشطة مبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصرى.