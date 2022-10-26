السيسى يشيد بمقولة الشيخ زايد بحرب أكتوبر: البترول ليس أغلى من الدم العربى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له بمناسبة احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أنه لا تتغير العلاقات المصرية الإماراتية بل تزداد رسوخا وظل الإخاء والتفاهم بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات.
وأوضح أن الموقف التاريخى للإمارات جاء تعزيزا لقوة العلاقات بين البلدين وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة.
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