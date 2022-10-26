عاجل- السيسى: «الأخوة والخير» العهد الذى أجدد التمسك به بين مصر والإمارات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مثاليًا، للعلاقات الطيبة القوية، التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية، من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتى نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفا "أن الشعبين المصرى والإماراتى دائمًا على قلب رجل واحد".





وقال الرئيس السيسى، فى كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية - الإماراتية، أن العلاقات بين مصر والإمارات، وعلى اختلاف القيادات والحكومات، تظل نموذجًا، لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة، بين الدول العربية الشقيقة فالتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، هى مما نفخر به فى مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" "رحمه الله" صاحب الموقف والمقولة التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن: "البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى"، والمغفور له "بإذن الله" الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، وكذلك حكام الإمارات، وصولًا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس الدولة حيث على مدار تلك العقود، لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية، بل ازدادت رسوخًا وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما.

وأضاف الرئيس السيسى أن العلاقات بين البلدين، تميزت دائمًا بأنها قائمة، ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية؛ بل كذلك على الفهم الواقعى المتعمق والدقيق، لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات، قوة واستدامة عبر الزمن؛ فالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، وفى جميع المجالات، دائمًا يسير على أعلى مستوى والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة وبإذن الله ستعود بالخير الوفير، على شعبى الدولتين، وشعوب الوطن العربى جميعًا.

واختتم الرئيس السيسى كلمته قائلا "أخيرًا واستمرارًا لمواقف المؤسس العظيم، "زايد الخير" لا يفوتنى هنا، أن أتذكر بالتقدير والعرفان، الموقف التاريخى الداعم لدولة الإمارات الشقيقة، خلال الفترة العصيبة، التى مرت بها مصر منذ حوالى عشر سنوات والذى جاء تعزيزًا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، وبرهانًا واضحًا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين، من روابط وثيقة وأنهما بمثابة: "شعب واحد.. وبلد واحد"، وهو العهد الذى أجدد التمسك به عهد الأخوة والخير، والتعاون والبناء والمصير الواحد، داعين الله "عز وجل" أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.