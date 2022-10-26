بث مباشر.. فعاليات احتفالية 50 عاما من العلاقات المصرية الإماراتية

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفالية الكبرى التى تنظمها حكومتا مصر والإمارات للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد» بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين فى مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.





تفتتح الفعاليات والتى تقام على مدار 3 أيام بكلمة افتتاحية مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم تبدأ جلسات يشارك فيها مجموعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، ورواد الفكر والثقافة والإعلام فى إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة حول واقع ومستقبل العلاقات بين الشعبين، بينما يتناول أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلاقات العربية- العربية انطلاقاً من النموذج المصرى الإماراتى، فيما يلقى محمد القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء فى دولة الإمارات كلمة حول العلاقة المصرية الإماراتية وأهمية مصر التاريخية.

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