لا مجال للوساطة.. التنظيم والإدارة يبدأ اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم

جدة - نرمين السيد - بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعمال اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





ويستمر الاختبار حتى 14 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يخضع للاختبار 60 ألفا و719 متقدما وذلك لشغل عدد 14813 وظيفة معلم مساعد.

وشهدت أعمال الاختبار فى أول أيامها سهولة ويسر، حيث يقوم الجهاز بتوفير آلية منظمة لتيسير دخول وخروج الممتحنين، وتطهير القاعات فى الأوقات البينية المخصصة لذلك بين جلسات الاختبار المتعددة خلال اليوم، كما يولى اهتماما خاصا بذوى الاحتياجات الخاصة سواء من ذوى الإعاقة أو المتقدمات الحوامل، إلى جانب توفير عيادة طبية مجهزة للتدخل بالاسعافات الأولية حال وجود أى طارئ.

ووجه الجهاز الشكر لوزارة الداخلية على الجهد الكبير المبذول فى تأمين أعمال الاختبار خارج المبنى، مما أسهم فى تيسير التعامل مع الأعداد الكبيرة للمتقدمين.

ودعا الجهاز المتقدمين للاختبارات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، مشدداً على أنه لا مجال للوساطة أو المحسوبية وأن الاختيار للأكفاء والأجدر من خلال اجتياز الاختبارات التى تتم بشكل إلكترونى وبدون أى تدخل بشرى.

جدير بالذكر أن الاختبار الإلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلى، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوى وآخر فى التخصص.

