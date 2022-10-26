جامعة الجلالة تُطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - نظمت جامعة الجلالة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بدار السلام، تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، وذلك في إطار أنشطة الخدمة المُجتمعية التي تقوم بها الجامعة لنشر الوعي وثقافة التبرع بالدم بين الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.

ومن جانبه، أكد د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، على أهمية تنظيم الجامعة لمثل تلك الحملات التوعوية لمُراعاة البُعد الإنساني، والمسئولية المُجتمعية للجامعة كواجب وطني من أجل المُساهمة في تلبية احتياجات بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين.

وأضاف د. الشناوي أن الحملة أستمرت داخل الحرم الجامعي على مدار يومين، حيث تم تعريف الطلاب بفوائد وشروط التبرع، وأهمية إجراء الاختبارات الصحية، بجانب توعيتهم بضرورة التبرع بالدم بصفة مُستمرة للمحافظة على الصحة العامة.