وزير التنمية المحلية : الانتهاء من تحريك 210 أتوبيس تعمل بالغاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انتهاء الوزارة من تحريك 210 أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالغاز الطبيعي و الكهرباء الي مدينة شرم الشيخ ، لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ ، منها 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و 110 يعمل بالكهرباء ، موضحا انه تم الانتهاء من تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة و وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة و الإسكندرية .

وأشار اللواء هشام آمنة الي أن الأتوبيسات التى انتهت الوزارة من تحريكها اليوم الاربعاء (26/10/2022 ) تأتى في إطار استعدادات جميع أجهزة الدولة الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ ، و الذى تبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر القادم ، موضحا انه تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها ، وكذا استصدار التراخيص اللازمة و أيضا توفير الأطقم الفنية ، و الزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة ، بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه أجهزة الدولة أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بإسم مصر فى المجتمع الدولى.

و أوضح اللواء آمنة أن الأتوبيسات الصديقة للبيئة و التى بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ و أيضا السياح بشرم الشيخ ، تتضمن 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي تتبع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، اضافة الى عدد 70 أتوبيس يعمل بالكهرباء تتبع الهيئة أيضا ، مشيرا الى الانتهاء اليوم من تحرك 40 أتوبيس يعمل بالكهرباء و يتبع هيئة النقل العام بالاسكندرية ، لتصل إلى مدينة شرم الشيخ ، و تنضم إلى أسطول السيارات العاملة أثناء فترة انعقاد المؤتمر .

و فى نفس السياق ، و فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمى cop27... أكد اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة انتهت من إجراءات اسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، لزراعتها فى الحدائق المركزية بالمدينة ، و تم بالفعل وصول 14 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون و الليمون للمدينة ، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة.