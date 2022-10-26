الصحة تطلق 11 قافلة طبية مجانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الأربعاء، إن القافلة تشمل التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، العظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت أن القافلة، فى المحافظات التالية: القاهرة ودمياط والغربية والبحيرة ومطروح والمنوفية، وأسوان وبنى سويف وقنا والمنيا وسوهاج.