تضامن كفر الشيخ: خطة شاملة لمواجهة الأزمات خلال فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ السيد مسلم، إن المديرية وضعت خطة شاملة لمواجهة الكوارث والأزمات خلال الفترة القادمة واستعدادا لاستقبال فصل الشتاء وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.





وأضاف - فى تصريح اليوم - أنه تم متابعة التجهيزات الموجودة بمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، مؤكدا حرصه الشديد على وجود جميع الخيام والأغطية اللازمة لمثل هذه المواقف ووجود كافة سبل الأمان للمواطنين فى حين تعرضهم للأزمات. وأوضح السيد مسلم أنه تم إجراء التنسيق اللازم بين وكلاء الوزارات الخدمية المختلفة من الصحة والتعليم والتموين والشباب والرياضة لمواجهة أى أزمة تحدث داخل محافظة كفر الشيخ وقد تم إخطار غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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