زيارات ميدانية لطلاب جامعة القاهرة لمتابعة إنجازات «حياة كريمة» بالجيزة

جدة - نرمين السيد - شارك وفد من طلاب كليات جامعة القاهرة فى زيارة ميدانية إلى قرية مسجد موسى بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، للاطلاع على معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير والإنشاءات التى تمت بها ضمن مبادرة "حياة كريمة" الهادفة إلى تغيير حياة آلاف الأسر المصرية، وذلك فى إطار دور الجامعة التوعوى والتنموى باعتبارها شريكا أساسيا فى تنمية المجتمع المصرى.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المشروعات والمبادرات القومية والتنموية الكُبرى التى يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعى القومى للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع سواء فى تطوير قرى الريف المصرى أو غيرها من المشروعات القومية، وتعريفهم بالجهود فى البناء والتنمية والإنجازات العديدة التى يتم تحقيقها فى مختلف الاتجاهات . وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تشارك بقوة فى تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال عدة إجراءات، أهمها إطلاق العديد من القوافل الطبية والشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوعية الشباب الجامعى وتعريفهم بالمبادرة، بالإضافة إلى دور رابطة خريجى جامعة القاهرة الفعال فى المبادرة.

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