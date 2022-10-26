التنمية: تحريك 210 أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء إلى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تحريك 210 أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ، لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ، منها 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و110 يعمل بالكهرباء، موضحا أنه تم الانتهاء من تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة والإسكندرية.





وأشار هشام آمنة، إلى أن الأتوبيسات التى انتهت الوزارة من تحريكها اليوم الأربعاء (26/10/2022 ) تأتى فى إطار استعدادات جميع أجهزة الدولة الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، والذى تبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر القادم، موضحا أنه تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها، وكذا استصدار التراخيص اللازمة وأيضا توفير الأطقم الفنية، والزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ الذى توليه أجهزة الدولة أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التى تليق باسم مصر فى المجتمع الدولى.

و أوضح آمنة أن الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتى بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ وأيضا السياح بشرم الشيخ، تتضمن 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى تتبع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إضافة إلى 70 أتوبيسا يعمل بالكهرباء تتبع الهيئة أيضا، مشيرا إلى الانتهاء اليوم من تحرك 40 أتوبيسا يعمل بالكهرباء ويتبع هيئة النقل العام بالإسكندرية، لتصل إلى مدينة شرم الشيخ، وتنضم إلى أسطول السيارات العاملة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

وفى نفس السياق، و فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمى cop27، أكد هشام آمنة، أن الوزارة انتهت من إجراءات اسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لزراعتها فى الحدائق المركزية بالمدينة وتم بالفعل وصول 14 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون و الليمون للمدينة، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة.