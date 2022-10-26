كلمة الرئيس بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات مع الإمارات (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.



جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

جاء ذلك فى نبأ عاجل على قناة "إكستر نيوز".

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