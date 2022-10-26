جامعة القاهرة تنعى رشاد برسوم رائد علوم أمراض الكلى

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لكلية طب قصر العينى، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
ومن المعروف أن الدكتور رشاد برسوم تخرج فى كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1963 وحصل على الدكتوراه فى الأمراض الباطنة عام 1969 وعضوية الكلية الملكية البريطانية للأطباء (MRCP)، وتدرب فى مجال أمراض الكلى والديلزة وزرع الكلى بجامعات باريس ولندن ومينسوتا بالولايات المتحدة خلال الفترة 1972 - 1976، وعين مدرسا بكلية الطب عام 1979 وتدرج حتى أصبح أستاذا وترأس أقسام الأمراض الباطنة عام 1999.
كما أنشأ ورأس مركز قصر العينى لأمراض الكلى عام 1998، وتولى إدارة مركز الملك فهد للكلى والمسالك البوليه عام 1999، وحصل على عدد من الجوائز أهمها الجائزة الدولية للتميز فى علاج أمراض الكلى من المؤسسة الوطنية الأمريكية لأمراض الکلى، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية التكنولوجية المتقدمة، ووسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عامى 2013 و 2017، وجائزة رائد علوم أمراض الكلى بالقارة الإفريقية من الجمعية الدولية لأمراض الكلى عام 2015، وجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2015.
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