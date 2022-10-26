بمناسبة مرور 50 عاما.. وزيرة الهجرة: مصر والإمارات «شراكة حياة»

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة فى حوارها لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من الكلمات التى من الممكن أن تقال لاسيما مع علاقة الإخوة بين الشعبين الشقيقين، لافتة إلى أن الإمارات تحديدا دون عن أى دولة أخرى تمثل بيت ثانى للمصريين من حيث المحيط الجغرافى وعلاقات الأخوة والصداقة، موضحة أن الدولتين تنتميان لأكثر من الحضارات التى تجعلهما جزءاً لا يتجزأ من بعضهما.

وأوضحت الوزيرة، أنه أيضاً بالإضافة للعلاقات المتميزة بين حكومة وقيادة البلدين فإن العلاقات الشعبية قوية ومتينة لأنهما بمثابة "شعب واحد" مشيرة إلى أن المصريين كانوا يعشقون سمو الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه ولا زالوا يترحمون عليه، بل لازالت صورته فى مكاتب ومنازل الكثير من المصريين نظرا للمحبة الكبيرة له ولتاريخه وحبه لمصر وللمصريين، قائلة "لذلك لدينا حى كامل ومنطقة باسم الشيخ زايد فى مدينة السادس من أكتوبر".

ولفتت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج إلى أن الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين يؤكد أنهما تسيران على نهج واحد وفكر واحد واستراتيجية عمل مشتركة بنفس الفكر المتحضر والمتطور بالنظر للمستقبل لكى تكونا مؤثرتين فى محيطهما العربى والدولى.

وأشارت الوزيرة إلى علاقة الأخوة بين القيادة السياسية للبلدين وهو ما أنعكس أيضاً على أن يصبح التنسيق على مستوى المؤسسات فى مستوى مستقر للغاية ومُرضى للطرفين، مؤكدة أن 50 سنة ربما تكون قليلة على عراقة العلاقات بين مصر والإمارات لأنها متجذرة سياسياً واقتصاديا بشكل ممتد وتشمل مشروعات ضخمة يعمل بها الشعبين فى الجانبين.

وأكدت الوزيرة، على أن الإمارات شريك حياة لمصر سياسياً واجتماعياً وتاريخياً وبها مشاعر بالانتماء بين الشعبين، موضحة أنها ليست مجرد دولة تُذكر اسمها فقط، وأكبر دليل على ذلك هو العيد القومى للإمارات فى ديسمبر من كل عام يكون الاحتفال فى مصر كأنه عيداً قومياً لمصر أيضاً ويظهر ذلك جلياً فى التواجد، لافتة إلى وجود نفس المحبة من جانب الإمارات تجاه مصر ودورها الرائد فى المنطقة.

وأوضحت الوزيرة أن القيادة المصرية أكدت فى أكثر من مرة أن أمن الخليج من أمن مصر لأنه يجمعنا البحر الأحمر والأخوة والتاريخ والجذور، مشيرة إلى أن الجالية المصرية فى الامارات من الجاليات النموذجية ولديهم محبة لتواجدهم فى الإمارات باعتبارها دولة مدنية مُتحضرة.

ولفتت إلى أنها أطلقت برنامج أسبوعى تحت مسمى "ساعة مع الوزيرة" للتواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج عبر تطبيق زووم، ومن حسن الحظ أن الأسابيع الماضية كان اللقاء مع الجالية المصرية فى الإمارات وتم التحدث فيه عن كل التحديات، مشيرة إلى أن رقم هاتفها وفريق عملها الوزارى متاح وموجود على كل جروبات السوشيال ميديا للتواصل على مدار الساعة.

وأكدت الوزيرة على أنه لا يوجد أية أزمات بالمعنى الحرفى لأبناء الجالية المصرية فى الامارات لكن هناك تحديات، مشيرة إلى أنه بالتواصل مع المؤسسات الوطنية فى الإمارات أو عبر القنصليات المصرية هناك يتم حلها خاصة أن مصر قد اختارت مجموعة من أفضل الدبلوماسيين المصريين فى الإمارات، مشددة أن المصريين والاماراتيين يتعاملون مع التحديات والأزمات الفردية بدون أى حساسية من الجانبين ما يشير إلى أن هناك حالة من الرضا والتواصل فى العلاقات بين البلدين ، لدرجة السيولة والانسيابية "لأننا نفهم بعضنا بشكل جيد ونعلم بعضنا عن عشرة طويلة".

ووصفت الوزيرة، التعاون بين الدبلوماسية المصرية والإماراتية بأنه "تنسيق دائم" فى المحافل الدولية، موضحة أن فريق الدبلوماسية الإماراتية من افضل ما يكون وليس فقط فى الأمم المتحدة بل فى كل المحافل الدولية، لاسيما أن العلاقة بين فريقى الدبلوماسية المصرية والإماراتية تربطهم فى الخارج أخوية كبيرة وتعاون ذات رابط قوى سواء كان فى جنيف أو نيويورك.

وأشارت إلى أن الوفد الدائم للإمارات فى نيويورك يعد واحد من أفضل الفرق الدبلوماسية الإماراتية فى العالم، موضحة "نحن شركاء فى الرابطة العربية وننسق سوياً كافة الأمور كذلك فى المجموعة الاسلامية، وفى الـ G77 وأيضاً فى دول "عدم الانحياز"، موضحة أن هناك تعاون يومى وإذا ما جرت أى عراقيل لأى من البلدين تؤرق الآخر فى إطار الأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر دولة رائدة ومؤسسة فى الاتحاد الإفريقى وعلى الرغم من عدم وجود الإمارات لكن مصر موجودة هناك وتقوم بالتنسيق مع الإمارات، كذلك مؤتمر المؤتمر الإسلامى، ومنظمة المرأة الإسلامية، واصفة التنسيق بأنه على أعلى مستوى ممكن.

وكشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج أن وزارتها تستعد وتجهز لقمة المناخ التى تستضيفها مصر فى شرم الشيخ فى الشهر المقبل، لافتة إلى أنها ستعقد محاضرات وندوات بأكثر من حول تأثير المناخ على الهجرات وسيتحدث بها نماذج شبابية متميزة تضم 7 علماء من الشباب المصرى فى الخارج فى مجال تخصصاتهم، لعرض تجاربه ومناقشاتهم التى ستشمل الخليج وكندا ودولاً أوروبية أخرى.