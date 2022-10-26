عاجل- سحب رعدية وأمطار شديدة تضرب دمياط

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة -فى بيان عبر صفحتها اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على بورسعيد.

وفى السياق ذاته، توقع خبراء هيئة الأرصاد، انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على الأنحاء كافة.

الهيئة ذكرت أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى، متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، فجاءت كما يلى:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 19.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20.