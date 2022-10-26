ضمن حياة كريمة.. الرى: تأهيل 2718 كيلومتر من الترع وتشغيل 8 آبار جوفية

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، وفقا لبيان صحفى، بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحيا الحياة الأفضل التى تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى (54) مركز من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (20) محافظة من محافظات الجمهورية.

حيث تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4591 كيلومتر بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 2718 كيلومتر، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1873 كيلومتر ، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجار العمل بـ4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير (114) قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة)، وذلك لإقامة عدد (126) مشروع خدمى فى إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

وتابع: وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من الأراضى المتوفرة بعدد (48) قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (13 قطعة) ثم المراكز الطبية (8 قطع)، المواقف النموذجية (6 قطع)، المدارس (5 قطع)، الأسواق الحضرية (5 قطع)، الوحدات البيطرية (4 قطع)، وحدات الإسعاف (4 قطع).

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.