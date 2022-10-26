بتوجيهات الرئيس.. القوى العاملة تعلن صرف 99 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألفا و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.





وأضاف بيان "الوزارة" الصادر اليوم الأربعاء، أنه فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاته بعقد اجتماع عاجل مع "اللجنة المختصة"؛ لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا، من جميع جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو "التحول الرقمى"، مع الاستمرار فى التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، فى مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

وبحسب بيان "الوزارة" اليوم، بشأن الإعانات الجديدة المنصرفة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022، جاء فيه أنه فى إطار متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تلقى الوزير "حسن شحاتة" تقريرًا من مجدى عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، يتضمن معلومات بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، التى تقدمها "الوزارة" من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ويُفيد بصرف مبلغ 99 مليون جنيه خلال سبتمبر وأكتوبر، وبيانها كالتالى: "90,026,500 جنيه"، قيمة منح اجتماعية لعدد "180,053" عاملا غير منتظم، و"2,470,233 جنيه"، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، والتى تتمثل فى تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئى، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبى بالمستشفيات، وتكاليف العلاج.

ومنح الزواج لـ"3302" عامل غير منتظم، و"5,639,280 جنيه" وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لعدد "93,988" وثيقة تأمين، ليصبح إجمالى وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الجارى "253,718 "وثيقة تأمين، والتى تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى "200 ألف جنيه" فى حالة الوفاة بحادث، تصرف للورثة الشرعيين، أو إذا أُصيب العامل المؤَمَّن عليه بعجز كلى، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، كما تتحمل الوثيقة "10 آلاف جنيه"، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه.